Очистите пол, не оставляя следов, благодаря простому трюку: эффективный домашний "рецепт"

Пол без пятен и разводов начинается с правильного выбора чистящего средства

Нет ничего более неприятного, чем тратить время и силы на мытье пола, чтобы потом понять, что все было напрасно, ведь на полу остаются разводы или даже все те еще пятна. К счастью, справится с этой проблемой вам поможет один хитрый способ.

Одна из самых первых вещей, которую нужно сделать перед тем, как заняться уборкой пола, — это избавиться от пыли и поверхностных остатков, или, короче говоря, просто замести или пропылесосить пол, пишет портал santeplus. А после нужно приготовить одно "чудо-средство" и помыть им пол.

Как помыть пол, не оставляя следов

Очень эффективной против пятен, которые кажутся въевшимися на пол, а также против разводов, является обычная пищевая сода. Даже если пятна кажутся сложными, пищевая сода разрушает их благодаря своим слегка абразивным свойствам.

Как мыть пол содой:

Растворите чайную ложку пищевой соды в небольшом количестве горячей воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пораженный участок с помощью губки. Дайте постоять от 5 до 10 минут и протрите тканью из микрофибры, смоченной в чистой воде. Все, что вам нужно сделать, это дать ему высохнуть. И все готово.

Если вы хотите избавиться только от грязных пятен на полу, этого должно быть достаточно. Если же вы планируете полностью помыть пол этим средством, то увеличьте дозировку на ведро воды.

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