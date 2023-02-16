Вернуть яркость вещам может одна популярная специя: бабушкин лайфхак

О таких гениальных трюках должен знать каждый

Со временем цветные вещи теряют свою яркость и выглядят уже не столь привлекательно, как в день покупки. Это происходит вследствие регулярной стирки и глажки, а еще из-за пребывания одежды на солнце. Если вам знакома такая проблема, мы вас можем порадовать – черным вещам с легкостью можно вернуть насыщенный цвет, а цветным – прежнюю яркость.

Одним очень интересным лайфхаком делится сайт woman24. Отмечается, что этим способом пользовались еще наши бабушки и результатом они были очень довольны. Самое интересное, что нам нужна всего одна популярная специя, которая найдется практически в каждом доме. А если же нет, то стоит она копейки и продается в любом магазине.

Речь идет об обычных лавровых листьях. Их добавляют в стиральную машинку вместе с красочными вещами. Хотя на самом деле существует два варианта их применения: для стирки в машинке и для ручной стирки.

Стиралка — как добавить лавровый лист

Возьмите 10 лавровых листьев и 4 ст.л. пищевой соды. Положите в небольшой мешочек и перемешайте. Положите мешочек в барабан стиральной машинки и включите ее. Следует выбирать режим с температурой не менее 30 градусов.

Ручная стирка — как добавить лавровый лист

Подготовьте лавровый раствор. Для этого возьмите 10 лавровых листов и 4 ст.л. соды, добавьте воды и вскипятите в кастрюле эти ингредиенты. После того как смесь закипит, оставьте ее на огне еще на 20 мин. После этого остудите жидкость. Уже холодной залейте ее в таз с одеждой и оставьте на весь день. После этого постирайте вещи обычным способом.

Раньше мы рассказывали о натуральной альтернативе стиральному порошку. Такое средство готовится всего из двух ингредиентов и отлично справляется с очищением одежды, даря ей приятный запах.