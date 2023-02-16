Названы четыре самых эффективных комнатных растения, которые предотвращают плесень и конденсат в доме (фото)

С этими цветами вы забудете о проблеме с конденсатом на окнах

В холодное время года в домах часто возникает плесень, часто она является последствием постоянного конденсата на окнах. Есть разные средства решения этих проблем, в том числе выращивание определенных комнатных цветов.

Как пишет издание express, простой лайфхак поможет избавиться от плесени и конденсата. Суть в том, чтобы высадить в жилище четыре растения — пальму, английский плющ, тещином языке или мирную лилию.

Какие растения поглощают влагу в доме

Мирная лилия (спатифиллум). Помимо красивых белых цветов вы получите растение, которое впитывает влагу через свои листья. Цветок любит тень и хорошо растет при высокой влажности, что делает его идеальным выбором для мест, подверженных плесени. Чем крупнее растение, тем эффективнее оно будет удалять плесень

Красивый цветок поможет побороть плесень

Английский плющ. Еще одно эффективное "средство для удаления плесени". В уходе не требует многого, не против небольшого затенения. Не забывайте поливать цветок. Хорошая идея поставить плющ на кухне или в ванной комнате.

Неприхотливый в уходе цветок

Пальмы. Экзотические пышные листья не только украшают комнату, а и идеально подходят для борьбы с плесенью. Их большие листья могут поглощать влагу из воздуха и избавляться от загрязнителей. Но помните, что этому растению нужен свет.

Листья впитают лишнюю влагу в доме

Тещин язык. Эти выносливые растения предотвращают конденсат и плесень. Лучше всего растут при ярком свете и теплых температурах, например, в ванной комнате. Рекомендуется покупать растение более крупного размера.

Хорошо растет в ванной комнате

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие простые способы помогут избавиться от конденсата на окнах по утрам. В том числе вам поможет лайфхак с дешевым подручным средством.