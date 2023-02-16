Известковый налет в унитазе исчезнет за одну ночь: проверенный лайфхак за копейки

Достаточно оставить на проблемной зоне несколько простых компонентов

Изредка все мы погрязаем в грязной домашней обстановке, однако наверстать упущенное оказывается достаточно тяжело. К примеру, долго не чистим унитаз, который со временем покрывается все большим и большим шаром известкового налета.

Чтобы очистить унитаз изнутри, приходится покупать дорогие моющие средства. Однако есть способ, который поможет вернуть белизну унитазу без усилий домашними ингредиентами, пишет cpykami.

Как убрать известковый налет в унитазе

Удаляем всю воду из унитаза. Затем всыпаем 2 ст. л. соды, столько же лимонной кислоты. Заливаем 200 мл 9% уксуса и 500 мл горячей воды. Смачиваем туалетную бумагу в этом растворе и выкладываем под бортиком унитаза. Оставляем на ночь. На следующий день просто протираем унитаз ершиком и смываем воду.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.