Укр

Известковый налет в унитазе исчезнет за одну ночь: проверенный лайфхак за копейки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Унитаз будет сиять чистотой изнутри Новость обновлена 16 февраля 2023, 18:28
Унитаз будет сиять чистотой изнутри. Фото freepik.com

Достаточно оставить на проблемной зоне несколько простых компонентов

Изредка все мы погрязаем в грязной домашней обстановке, однако наверстать упущенное оказывается достаточно тяжело. К примеру, долго не чистим унитаз, который со временем покрывается все большим и большим шаром известкового налета.

Чтобы очистить унитаз изнутри, приходится покупать дорогие моющие средства. Однако есть способ, который поможет вернуть белизну унитазу без усилий домашними ингредиентами, пишет cpykami.

Как убрать известковый налет в унитазе

Удаляем всю воду из унитаза. Затем всыпаем 2 ст. л. соды, столько же лимонной кислоты. Заливаем 200 мл 9% уксуса и 500 мл горячей воды. Смачиваем туалетную бумагу в этом растворе и выкладываем под бортиком унитаза. Оставляем на ночь. На следующий день просто протираем унитаз ершиком и смываем воду.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.

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#Унитазы #Чистка #Лайфхак