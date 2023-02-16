Как избавиться от жирных пятен на джинсах: способ с двумя простыми ингредиентами

Главное, строго следовать инструкции

Как же неприятно бывает неожиданно обнаружить жирное пятно на своих джинсах, ведь выбрасывать любимую вещь никогда не хочется. И если убрать желтые пятна в подмышках футболки достаточно просто, то спасти джинсы от жира бывает совсем нелегко.

Однако это не так уж и сложно, пишет Ukr.Media. Достаточно запастись такими простыми и недорогими ингредиентами, как тальк или кукурузный крахмал. Вместо него можно использовать картофельный крахмал. Также понадобится моющее средство.

Как избавиться от жирных пятен на джинсах

Впитываем как можно больше жидкости бумажными полотенцами. Обильно наносим на пятно тальк или кукурузный крахмал и оставляем ровно на 1 час. Затем убираем тальк или крахмал, а на пятно наносим несколько капель моющего средства, втирая его по обе стороны джинсов. После этого стираем джинсы в соответствии с рекомендациями на бирках.

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