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Согреет лучше обнимашек: как сделать грелку со средствами, которые есть в каждом доме

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Такая самодельная грелка согреет не хуже обогревателя
Такая самодельная грелка согреет не хуже обогревателя. Фото freepik.com

Без микроволновки не обойтись

Весна все ближе подступает к нашим домам, однако зимний холод еще окружает нас и просачивается в наши жилища. Хуже ситуация складывается тогда, когда батареи греют хуже некуда.

Если в доме холодно, и не помогают даже обнимашки с любимым, предлагаем приготовить грелку из домашних средств. Нам понадобится только два полотенца для рук, пакет на молнии и микроволновка. Об этом пишет healthline.com.

Как сделать грелку своими руками

  1. Смочите оба полотенца водой.
  2. Отожмите излишек воды, пока они не станут просто влажными.
  3. Положите одно полотенце в пакет на молнии, не забудьте оставить пакет открытым.
  4. Поместите пакет в микроволновку и нагревайте на высокой мощности в течение 2 минут.
  5. Извлеките пакет из микроволновки. Только осторожно, ведь он будет горячим!
  6. Закройте пакет на молнии и оберните другое влажное полотенце вокруг пакета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать грелку с помощью носков и крупы. "Сухой" метод обеспечит тепло на долгое время.

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#Отопительный сезон #Грелка #Лайфхак #Полотенце #Обогрев