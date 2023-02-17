Согреет лучше обнимашек: как сделать грелку со средствами, которые есть в каждом доме

Без микроволновки не обойтись

Весна все ближе подступает к нашим домам, однако зимний холод еще окружает нас и просачивается в наши жилища. Хуже ситуация складывается тогда, когда батареи греют хуже некуда.

Если в доме холодно, и не помогают даже обнимашки с любимым, предлагаем приготовить грелку из домашних средств. Нам понадобится только два полотенца для рук, пакет на молнии и микроволновка. Об этом пишет healthline.com.

Как сделать грелку своими руками

Смочите оба полотенца водой. Отожмите излишек воды, пока они не станут просто влажными. Положите одно полотенце в пакет на молнии, не забудьте оставить пакет открытым. Поместите пакет в микроволновку и нагревайте на высокой мощности в течение 2 минут. Извлеките пакет из микроволновки. Только осторожно, ведь он будет горячим! Закройте пакет на молнии и оберните другое влажное полотенце вокруг пакета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать грелку с помощью носков и крупы. "Сухой" метод обеспечит тепло на долгое время.