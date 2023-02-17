Согреет лучше обнимашек: как сделать грелку со средствами, которые есть в каждом доме
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Без микроволновки не обойтись
Весна все ближе подступает к нашим домам, однако зимний холод еще окружает нас и просачивается в наши жилища. Хуже ситуация складывается тогда, когда батареи греют хуже некуда.
Если в доме холодно, и не помогают даже обнимашки с любимым, предлагаем приготовить грелку из домашних средств. Нам понадобится только два полотенца для рук, пакет на молнии и микроволновка. Об этом пишет healthline.com.
Как сделать грелку своими руками
- Смочите оба полотенца водой.
- Отожмите излишек воды, пока они не станут просто влажными.
- Положите одно полотенце в пакет на молнии, не забудьте оставить пакет открытым.
- Поместите пакет в микроволновку и нагревайте на высокой мощности в течение 2 минут.
- Извлеките пакет из микроволновки. Только осторожно, ведь он будет горячим!
- Закройте пакет на молнии и оберните другое влажное полотенце вокруг пакета.
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