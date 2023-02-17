Попрощайтесь с разводами навсегда: эффективные лайфхаки, как до блеска отмыть окна и зеркала

Быстро, бюджетно, чисто и без разводов

Мытье окон — то еще утомительное занятие, однако видеть, как они сияют после — одно удовольствие. Согласитесь, очень хочется, чтобы такой эффект оставался как можно дольше, особенно если удалось вымыть окна без разводов. И это действительно возможно. Более того, чтобы помыть окна без разводов и до блеска вам не понадобится никакая химия.

Вместо того чтобы тратить много времени на полировку окон, чтобы очистить их от грязи и разводов, воспользуйтесь этими быстрыми и эффективными советами, пишет портал santeplus. Отметим, в списке только подручные средства.

Как помыть окна и зеркала без разводов

Газетная бумага

Газетная бумага – хороший союзник домохозяек, ведь она является замечательным очистителем для окон и стекол. Газеты — это отличный абсорбент, который легко удаляет ворсинки со стекол. Более того, не нужно ничего добавлять к такой бумаге, чтобы использовать ее.

Все, что вам нужно сделать, это сбрызнуть окна небольшим количеством воды, а затем протереть их скомканной газетой. Ваши окна и окна будут сверкать чистотой.

Уксус

Уксус — это отличный помощник в мойке окон, если они испачканы отпечатками пальцев или дождевой водой, которая при контакте с грязью оставляют следы. Разведите четверть литра уксуса в трех четвертях литра воды, и налейте раствор в разбрызгиватель. Распылите раствор на окна и затем протрите их тканью из микрофибры насухо.

Лимонный сок

Лимонный сок входит в число лучших натуральных продуктов для поддержания чистоты в доме. Чтобы использовать его, вы можете сочетать его свойства со впитывающей способностью газетной бумаги. Пропитайте газету смесью лимонного сока и горячей воды, а затем протрите окна.

Раньше мы рассказывали о хитрости от японских домохозяек: чем помыть окна, чтобы они оставались чистыми круглый год. Этот способ, кстати, подходит и для отмывания зеркал.