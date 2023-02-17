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Налет из крана легко уберет уксус, но есть одно условие: хитрость, о которой знают не все

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Это самый простой способ убрать накипь
Это самый простой способ убрать накипь. Фото pexels.com

Хозяйки часто допускают небольшую ошибку, которая все портит

Накипь на кране — обычное дело. Он постоянно образуется из-за примесей в воде, а отчистить ее бывает очень непросто. В магазинах полно специализированной "химии", которая поможет справиться с проблемой, однако можно подойти к решению этого вопроса и с другой стороны убрать налет на кране прекрасно помогают и народные способы.

Если же вы попытались удалить накипь с помощью уксуса и не увидели нужного результата, не огорчайтесь – вероятнее всего, вы допускаете одну распространенную ошибку, которая и портит весь эффект. Что делать, чтобы быстро отчистить кран с помощью обычного столового уксуса, рассказывает pixelinform.

Так, чтобы кислота смогла избавить вас от накипи, загрязненные участки после обработки уксусом следует прикрыть полотенцем. Особенно внимательно следует подходить к основанию крана и другим труднодоступным местам.

Как только вы обработаете проблемные места и накроете их полотенцем, полейте ткань уксусом и оставьте этот "лечебный" компресс на кране на 5-10 мин. Тогда промойте обрабатываемые участки теплой водой и слегка потрите жесткой стороной губки, если возникнет такая необходимость.

Раньше мы рассказывали, как часто нужно удалять известковый налет из чайника. Эти отложения вредят техрнике и увеличивают количество потребляемой энергии, кроме того, для нашего здоровья они тоже не приносят никакой пользы.

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#Уборка #Уксус #Налет #Лайфхак #Накипь