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Что нужно поставить под кроватью, чтобы в комнате не было плесени

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сода способна предотвратить появление конденсата
Сода способна предотвратить появление конденсата. Фото pixabay.com

Этот ингредиент очень цениться не только в кулинарии

Излишняя влага в доме может вызвать появление плесени на стенах и гниение мебели. Известно, что появляется плесень чаще всего из-за конденсата, который скапливается на окнах. Как минимизировать конденсат и предотвратить появление плесени?

Мало кто знает, но есть универсальный продукт, который помогает не только в кулинарии. Именно пищевая сода способна хорошо впитывать лишнюю влагу. Об этом пишет bb.lv.

Как предотвратить появление плесени

Расставьте пару мисочек с пищевой содой под кроватью, возле окна и в нескольких других уголках дома.

Также предотвратить плесень можно и другим простым способом. Уменьшить влажность в доме можно без дорогих спецсредств, кладя в шкафчики с полотенцами всего один дешевый компонент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно легко избавиться от черной плесени в стиральной машине.

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#Плесень #Сода #Лайфхак