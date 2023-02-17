Что нужно поставить под кроватью, чтобы в комнате не было плесени
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Этот ингредиент очень цениться не только в кулинарии
Излишняя влага в доме может вызвать появление плесени на стенах и гниение мебели. Известно, что появляется плесень чаще всего из-за конденсата, который скапливается на окнах. Как минимизировать конденсат и предотвратить появление плесени?
Мало кто знает, но есть универсальный продукт, который помогает не только в кулинарии. Именно пищевая сода способна хорошо впитывать лишнюю влагу. Об этом пишет bb.lv.
Как предотвратить появление плесени
Расставьте пару мисочек с пищевой содой под кроватью, возле окна и в нескольких других уголках дома.
Также предотвратить плесень можно и другим простым способом. Уменьшить влажность в доме можно без дорогих спецсредств, кладя в шкафчики с полотенцами всего один дешевый компонент.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно легко избавиться от черной плесени в стиральной машине.