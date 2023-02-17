Если проткнуть тюльпаны иглой, они простоят очень долго: интересный лайфхак

Топ-5 советов, чтобы цветы в вашей вазе простояли максимально долго

Тюльпаны – довольно популярные цветы, которые появляются как раз в конце зимы – в начале весны. Благодаря высоким стеблям и большим цветам элегантной формы их часто используют в букетах для особых случаев. Однако, как и в случае с другими срезанными цветами, надолго сберечь тюльпаны свежими и яркими довольно сложно.

Сегодня мы решили поделиться с вами лучшими и наиболее эффективными лайфхаками, которые с этим помогут. Как надолго сохранить букет тюльпанов свежим и не дать цветам "поникнуть" слишком рано, сообщает издание Express. Эффективность этих советов подтверждена экспертом по садоводству Дэйзи Пэйн.

Как заставить срезанные тюльпаны долго стоять и не увядать

1. Правильный угол обрезки и много воды

Основная причина, по которой тюльпаны быстро увядают – нехватка воды, как бы странно это ни звучало. Казалось бы, цветы же стоят в воде – чего им может не хватать? На самом деле все просто: раз в несколько дней воду нужно доливать, а стебли при этом обрезать под углом 45 градусов — так цветок сможет поглощать больше воды и дольше простоит.

2. Не ставьте букет на солнце

Держите тюльпаны подальше от прямых солнечных лучей. Если вы оставите букет на солнце, он очень быстро завянет.

3. Фрукты – враги тюльпанов

Не оставляйте у вазы с этими цветами фрукты. Все дело в том, что последние выделяют газ этилен, который приводит к ускоренной порче срезанных тюльпанов.

4. Шпилька или игла – ваш помощник

Перед тем как поставить цветы в воду, проткните каждый тюльпанчик иглой или шпилькой. Сделать это нужно прямо под основанием цветочной головки. Это поможет растению лучше насыщаться водой, выпуская наружу воздушные пузырьки, время от времени попадающие в стебель и блокирующие поступление воды к головке цветка.

5. Правильная подкормка

В воду, в которой будет стоять букет тюльпанов, нужно добавить немного газированного напитка. Это может быть обычная газированная минеральная вода, тоник или даже лимонад, но лучше выбирать прозрачные жидкости.

Раньше мы рассказывали, чем обернуть комнатные цветы, чтобы они не замерзли в холодном доме. Правильное утепление – залог их хорошего вида.