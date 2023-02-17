Как сделать, чтобы капроновые колготы не рвались: два секретных метода

Один из этих методов абсолютно бесплатный, другой же обойдется в минимальную сумму

Капроновые колготки – незаменимая часть женского гардероба, которую, однако, еще нужно уметь правильно сочетать с другими вещами. Они нужны практически в любое время года в просто неумеренном количестве. А все дело в том, что рвутся такие колготки очень быстро, причем не всегда пара подороже прослужит гораздо дольше.

Но есть, по меньшей мере, два проверенных способа исправить эту вселенскую несправедливость. Ими делится SantePlus. Сразу заметим, что оба лайфхака очень простые и не требуют особых затрат (один из этих способов вообще бесплатный).

Как сделать, чтобы капроновые колготки не рвались

Чтобы сделать колготки более стойкими, новую пару рекомендуется немного смочить водой и положить в морозильную камеру. Там ваши капронки должны пролежать около часа. После этого достаньте их и оставьте подсохнуть. Такую процедуру нужно проводить только раз!

Другой супер-лайфхак включает использование лака для волос. Вам нужно осторожно надеть капроновые колготы и побрызгать на них лаком — так они будут более устойчивыми и не порвутся от малейшего прикосновения пальцем, как это порой случается.

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