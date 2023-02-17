Как вычислить идеальное количество огурцов, томатов и перцев для высадки

Именно такое количество считается оптимальным

Уже в скором времени украинцы начнут готовить теплицы к высадке первой рассады. Одним из первых счастливчиков, которые там "поселятся", будет сладкий перец, который в феврале уже пора сеять на рассаду. Кроме того, со временем "пропишутся" в теплице и другие культуры, и им всем нужно будет место для роста и нормального развития. Поэтому очень важно правильно рассчитать количество растений, которые можно поместить в своей теплице.

В то же время, вы должны позаботиться еще и о том, чтобы будущего урожая хватило не только поесть в сезон, но и на зиму что-то осталось. Итак, именно правильные расчеты — залог вашего успеха, информирует prostoway. Ниже приводим идеальное количество огурцов, помидоров и перца для высадки в теплице на дачный сезон.

Помидоры

В теплицу можно высаживать до 70-80 кустов. Этого будет вполне достаточно, чтобы лакомиться сочными томатами весь сезон, да еще и на зиму закрыть всевозможных консервов. Только помните, что томаты не очень "дружат" с огурцами, так что вам придется выбирать, кто из них поселится в вашей теплице. Такая же ситуация у них и с горохом.

Если же вы практикуете высадку сразу в открытую почву, то вам нужно будет высадить не менее 20-25 кустов томатов. В таком случае хватит и этого количества.

Огурцы

Для теплиц норма составляет до 10 кустиков на высокую грядку, если она в открытом грунте. Одновременно можно высаживать по несколько сортов. И помните, что из теплицы вы урожай соберете в разы быстрее, чем с открытой грядки. Главное — соблюдайте основные рекомендации по уходу за огурцами: они любят повышенную влажность, отсутствие сквозняков и частые поливы теплой отстоянной водой.

Перцы

По количеству перцы рассчитывают аналогично баклажанам. Для открытого грунта нужно будет до 15 кустиков, тогда как для теплицы хватит и 6-8 штук.

Раньше мы рассказывали, почему у рассады желтеют листья. Причин на самом деле может быть множество, однако есть одна, которая считается самой популярной и может привести к тому, что семена на рассаду придется сеять заново.