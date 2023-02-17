Скрести ногтем больше не придется: как за пару секунд найти край скотча

Найти край скотча проще, чем кажется

Наверняка многие сталкивались с небольшой, но крайне раздражающей проблемой, которая заключается в том, что на рулоне скотча невозможно найти его край.

Как говорится в материале iXBT.com, чтобы не страдать с долгими поисками ногтем практически незаметной линии на рулоне, всегда можно воспользоваться парой лайфхаков.

Способ №1

Для этого понадобится черный фломастер или заточенный карандаш. Далее стоит провести выбранным "инструментом" по поверхности скотча и его край очень быстро станет видимым, поскольку к месту стыка мгновенно прилипнет краска или графит.

Способ №2

Для этого способа необходимо взять небольшое количество муки, соды или любого другого мелкого порошка. Дело в том, что на конце скотча всегда скапливается незначительное количество клея, хоть его слишком мало, чтобы почувствовать пальцем, однако мелкие частицы к нему пристают с легкостью. Поэтому, если провести по поверхности скотча пальцем в муке или макнуть в нее рулон, то конец можно будет легко увидеть по характерной белой линии.

Не способ, но надежней всего

Чтобы не страдать от поисков конца скотча можно попробовать его вообще не терять. Этого достичь очень просто, достаточно на конце липкой ленты прикрепить какой-то мелкий предмет вроде монетки, скрепки, кусочка бумаги или вовсе согнуть хвостик вдвое, чтобы он приклеился сам к себе. В таком случае тратить время на поиски конца ленты не придется.

Напомним, ранее "Телеграф" давал советы о том, как избавиться от следов скотча со стеклянных и пластиковых поверхностей.