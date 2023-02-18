Хитрый трюк, который поможет быстро натереть мягкий сыр: подготовка займет всего секунду

Более простого и быстрого способа не найти!

На кухне постоянно приходится решать какие-то проблемы: то надо придумывать, как хорошо отчистить мясорубку, не тратя на это пол дня, то мудрствовать над тем, чем убрать чайный налет из чашек или известковые отложения на кране. Но все самое интересное начинается, когда дело доходит до, собственно, процесса приготовления. Тогда приходится выкручиваться как угодно, лишь бы блюдо получилось таким, как надо.

Если в вашем рецепте предусмотрено натирание мягкого сыра и вы без понятия, как это сделать, чтобы весь кусочек не остался на терке, у нас есть готовое решение. И речь идет не о замораживании сыра, ведь этот процесс занимает какое-то время, а из продукта потом начнет выходить конденсат, что может немного испортить ваш замысел. Есть гораздо более простой трюк, который занимает всего минуту, информирует Ukr.Media.

Плавленый или любой другой мягкий сыр будет легко натираться на терке, если ее предварительно смазать маслом. Это может быть как подсолнечное или оливковое, так и какое-нибудь другое растительное масло. Немножко масла наносится на ту сторону терки, с которой вы будете непосредственно работать.

Раньше мы рассказывали, чем гарантированно уберется из кухни запах рыбы и лука. Это подручное средство точно найдется в вашем доме и в очередной раз выручит из неприятной ситуации.