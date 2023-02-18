Что добавить в сметану, чтобы из нее получился полезный майонез: мало кто знает об этом кулинарном трюке

Кулинарная хитрость, не раз выручавшая опытных хозяек

Есть хорошая новость для любителей майонеза: если вы забыли приобрести новую упаковку или просто хотели бы попробовать что-нибудь новенькое, у вас есть такая возможность! Если не горите желанием приготовить вкусный домашний майонез без яиц, то попробуйте другой рецепт – майонез со сметаны.

Оказывается, стоит добавить к ней всего два ингредиента и вуаля – получается отличный соус с майонезным вкусом. Этим кулинарным лайфхаком делится сайт pixelinform. Альтернативный соус не особо будет уступать "оригиналу" по своим вкусовым качествам, зато пользы для организма будет в разы больше, так что обязательно попробуйте этот рецепт!

Итак, в качестве добавок нам нужны будут яичный желток и горчица. Соотношение ингредиентов должно быть следующим: на стакан сметаны – одна "сердцевина" сваренного вкрутую яйца и 1 ч.л. приправы. После тщательного перемешивания у вас получится непревзойденный ароматный соус, который будет напоминать своим вкусом обычный майонез, но при этом будет менее калорийным, чем магазинный продукт. Вкусно и с пользой!

Раньше мы рассказывали, как приготовить сырный соус, который подходит ко всему. Эта универсальная заправка готовится буквально за 10 мин из трех простых продуктов и отлично сочетается с любыми блюдами.