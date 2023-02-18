Где можно использовать мыло за пределами ванной комнаты: топ-3 неожиданных способа

Можно использовать как дома, так и на улице

Существует много неожиданных способов, как вам может пригодиться обычное мыло за пределами ванной комнаты. К примеру, мыло может помочь избавиться от нагара на сковороде, или справиться с неприятным запах в обуви. И это еще не все!

Отличная идея держать мыло не только в ванной комнате, пишет mixnews. Рассказываем о трех неожиданных применения мыла, о которых вы точно не догадывались.

Где использовать обычное мыло

1. Тесная обувь

Намыльте те части обуви, которые вызывают трение, например, верхнюю и внутреннюю части и края.

2. Забивание гвоздей

Нанесите мыло перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы. То же самое можно сделать и с другими инструментами, швейными иглами и т.д.

3. Садоводство

Если вы не знаете, как защитить сад от насекомых, мышей, диких животных и других вредителей, разрежьте кусок мыла пополам и наденьте каждую часть на металлический или деревянный стержень, таким образом выстройте ограду по всему саду. Кусочки мыла можно также повесить.

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