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Как почистить тостер от крошек и нагара, не сломав его: все очень просто

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Легкий способ продлить срок эксплуатации тостера Новость обновлена 19 февраля 2023, 08:31
Легкий способ продлить срок эксплуатации тостера. Фото freepik.com

Названа единственная часть устройства, которую можно мыть без опаски

Большинство владельцев тостеров часто просто не знают, как правильно за ним ухаживать. Если вы являетесь обладателем этой чудо-техники, то для вас не в новинку вытряхивать из него крошки, однако тостер еще и требует очистки нагара изнутри.

Важно регулярно очищать устройство после каждого использования, но если вы все же любите оттягивать все до последнего, то запаситесь терпением, чтобы хорошенько поработать. К счастью, напрягаться сильно не нужно, ведь есть действенные и простые в исполнении способы очистки тостера. Об этом пишет Ukr.Media.

Как почистить тостер от крошек и нагара

Для начала, нужно избавиться от крошек, а именно очистить лоток — то место, куда ссыпаются кусочки хлеба. Это единственная часть тостера, которую без опаски можно мыть. После этого вытрите поддон насухо. Если лоток не снимается, просто переверните тостер вверх дном и потрясите.

Чтобы избавиться от крошек и нагара окончательно, засыпьте тостер большой поваренной солью, оставив всего 1-2 см до верха. Хорошо потрясите прибор в течение 1-2 минут. Затем уберите соль с помощью фена. Также очистить тостер можно старой зубной щеткой и пищевой содой.

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#Тостер #Чистка #Лайфхак