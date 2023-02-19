Как почистить тостер от крошек и нагара, не сломав его: все очень просто

Названа единственная часть устройства, которую можно мыть без опаски

Большинство владельцев тостеров часто просто не знают, как правильно за ним ухаживать. Если вы являетесь обладателем этой чудо-техники, то для вас не в новинку вытряхивать из него крошки, однако тостер еще и требует очистки нагара изнутри.

Важно регулярно очищать устройство после каждого использования, но если вы все же любите оттягивать все до последнего, то запаситесь терпением, чтобы хорошенько поработать. К счастью, напрягаться сильно не нужно, ведь есть действенные и простые в исполнении способы очистки тостера. Об этом пишет Ukr.Media.

Как почистить тостер от крошек и нагара

Для начала, нужно избавиться от крошек, а именно очистить лоток — то место, куда ссыпаются кусочки хлеба. Это единственная часть тостера, которую без опаски можно мыть. После этого вытрите поддон насухо. Если лоток не снимается, просто переверните тостер вверх дном и потрясите.

Чтобы избавиться от крошек и нагара окончательно, засыпьте тостер большой поваренной солью, оставив всего 1-2 см до верха. Хорошо потрясите прибор в течение 1-2 минут. Затем уберите соль с помощью фена. Также очистить тостер можно старой зубной щеткой и пищевой содой.

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