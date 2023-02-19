Зачем держать в холодильнике миску с уксусом: хитрость, которая решает распространенную проблему

Полезный совет, который освежит ваш холодильник

Согласитесь, нет ничего более неприятного, чем чувствовать неприятный, тошнотворный запах при открытии холодильника. Тем более, что это может также повлиять и на ваши продукты питания, а то и этот "аромат" может заполонить всю кухню. Есть несколько решений, которые придут вам на помощь.

Очень эффективный домашний метод, который спасет вас от неприятного запаха в холодильнике, — это уксус, пишет santeplus. Особенно если смешать его с лимонным соком и пищевой содой.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике с помощью уксуса

Все три средства, которые указаны выше, известны своими очищающими, дезинфицирующими и дезодорирующими характеристиками. Смешайте соду, лимонный сок и уксус, налейте смесь в стакан или миску и поместите его в холодильник. Уже через несколько часов вы почувствуете первый результат.

Также, это же средство можно использовать и для тщательной очистки полок и ящиков холодильника. Это поможет вам сэкономить на покупках различной бытовой химии и моющих средств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать неприятный запах в микроволновке с помощью обычной соли. Оказывается, сыпучие ингредиенты впитывают в себя все неприятные запахи.