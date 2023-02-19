Простой, но действенный трюк делает полотенца снова мягкими: с чем их нужно постирать

При стирке полотенец используйте один натуральный ингредиент, который точно есть в вашем доме

Мы покупаем шелковистые полотенца, которые очень приятны наощупь. Но со временем ткань грубеет и даже становится жесткой. Однако одно натуральное средство, которое обойдется вам в копейки, вернет полотенцам мягкость.

Лайфхаком по стирке полотенец делится издание express. Ключевой ингредиент этого трюка – обычный столовый уксус. Вы удивитесь, но после стирки с этим продуктом ворс снова станет пушистым, словно вы только принесли полотенце из магазина.

Полотенца теряют свою мягкость из-за частой стирки, а также из-за остатков моющих средств и кондиционеров для белья. Тогда как уксус не только удаляет остатки кондиционера, но и прекрасно смягчает полотенца. Кроме того, в комбинации с пищевой содой нейтрализуются все неприятные запахи.

Как вернуть полотенцам мягкость с помощью уксуса? Во-первых, не перегружайте стиральную машину, чтобы каждое полотенце тщательно прополоскалось. Во-вторых, засыпьте в барабан немного жидкого моющего средства, смешав с восемью столовыми ложками соды. Это поможет избавиться от грязи. Теперь добавьте 250 мл уксуса и установите температуру 60 градусов, выбирайте обычный режим, а не быструю стирку.

Отметим, что не стоит использовать уксус каждый раз. Если вы стираете полотенца каждые три дня, то уксус добавляйте раз в шесть недель. Если есть возможность – сушите полотенца на солнце.

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