Почему нельзя хранить шоколад в холодильнике: эксперт указала на важный нюанс

Простые правила помогут сохранить вкус и аромат шоколада

Срок годности продуктов зависит от условий, в которых мы их храним. Кажется, что такой ингредиент как шоколад испортить сложно, но и для него существуют важные правила. Учитывайте небольшие нюансы – и тогда шоколад будет дольше оставаться вкусным и ароматным.

Большинство людей неправильно хранят шоколад, заявила менеджер по разработке продуктов Анжела Беккет изданию express. По ее словам, есть одно подходящее место, которое раскроет аромат сладости. Спойлер: это не холодильник.

Чтобы вкус шоколада сохранялся и был идеальным, следуйте некоторым правилам. Большинство из нас кладут плитку шоколада в холодильник, что совсем неправильно. Как пояснила Беккет, температура шоколада оказывает огромное влияние на текстуру и передачу вкуса — больше, чем вы могли бы ожидать. Ароматические ноты какао становятся ярче при более высоких температурах, поэтому, если вы хотите оценить глубину вкуса шоколада, следует хранить его вне холодильника, а именно — в прохладном темном месте.

Примерно от 18 до 21 градуса по Цельсию — это "золотой" температурный режим для шоколада, добавила эксперт. То есть не слишком жарко, чтобы продукт таял, но и не слишком холодно, чтобы он потерял свой вкус.

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