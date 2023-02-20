Многие и не знают: как самому починить порванные сапоги без помощи сапожника

Одного суперклея будет недостаточно

Все хотят иметь надежную, крепкую обувь, которая не подведет даже во время "нелетной" погоды. Однако чудес не существует, поэтому раз за разом приходится относить любимые порванные сапоги к сапожнику. Но есть вариант подешевле — это починить обувь в домашних условиях, чтобы они больше не подтекали.

Важно знать, что одного суперклея будет недостаточно, потому что после непродолжительной ходьбы обувь снова порвется в том же месте, пишет cpykami. Для лучшего закрепления подойдет обычная пищевая сода.

Как подклеить порванные сапоги

Хорошенько моем и полностью высушиваем обувь. Тщательно обрабатываем поврежденное место средством для снятия лака. Для удобства можно использовать ватные палочки. Затем насыпаем на порванное место пищевую соду. Наносим клей прямо на соду. После высыхания клея все будет очень хорошо зафиксировано.

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