И грязи как будто никогда и не было: топ-3 чудо-средства, которые легко отбелят межплиточные швы в ванной

Все нужные "ингредиенты" 100% всегда есть в каждом доме

Мыльная пена, плесень и другая грязь активно засоряет швы между плиткой в ванной — с этой проблемой 100% сталкивалась каждая хозяйка. Подобные загрязнения окрашивают швы в разные цвета, при чем совсем неэстетичные, и делают внешний вид ванной непривлекательным. К счастью, с этими простыми методами вам не придется смотреть на такое зрелище, а сможете быстро и эффективно очистить все швы до блеска, да еще подручными средствами без химии.

Хотя чистка межплиточных швов поначалу может показаться утомительной, эти советы показывают, что сложность этой задачи часто переоценивают, отмечает портал santeplus. Далее — три "чудо-средства", которые с легкостью справятся с очисткой вашей ванны.

Как очистить межплиточные швы в ванной

Белый уксус отлично справляется с более стойкими пятнами и, прежде всего, является отличной альтернативой отбеливателю, которого лучше избегать. Наполните пульверизатор равными частями уксуса и теплой воды, затем распылите раствор на обрабатываемую поверхность. Оставьте на 5 минут, затем потрите старой зубной щеткой. Эффект будет мгновенным, и ваши плиточные швы засияют чистотой.

Перекись водорода также отлично справляется с подобными пятнами. Чтобы использовать его на швах плитки, просто наносите жидкость на грязные поверхности. Если вы обнаружите, что грязь более жесткая, используйте пасту, приготовленную из 1 столовой ложки перекиси водорода и 3 столовых ложек пищевой соды. Нанесите пасту на швы, оставьте действовать на несколько минут, поскребите использованной зубной щеткой и промойте чистой водой.

В отличие от керамогранита или керамической плитки, плитка из натурального камня имеет пористую поверхность. Это означает, что его очистка является более деликатной и лучше избегать определенных чистящих средств, которые могут его повредить. Таким образом, если вы видите небольшое изменение цвета на стыках плитки из натурального камня, для их очистки достаточно зубной щетки, смоченной теплой водой и моющим средством для посуды.

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