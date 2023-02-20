Развеян миф о пользе водки в стиральной машинке: почему многие делают большую ошибку

Считается, что напиток с высоким содержанием алкоголя избавляет от неприятного запаха белье

Водка в нашем мире годится не только для внутреннего употребления. Это средство широко используется при решении многих бытовых проблем. К примеру, при мойке окно или даже во время удобрений огурцов на огороде.

Сейчас в сети очень популярен лайфхак, где люди утверждают, что якобы водка помогает избавиться от неприятного запаха белья. Говорят, что спирт оказывает дезинфицирующее действие, пишет Ukr.Media.

"Приблизительно 1⁄3 стакана водки следует добавить в дозирующее отделение с моющим средством, как только машина наполнится водой, прервать цикл стирки и оставить все на час или около того. Дальше продолжаем стирать. В конце белье должно хорошо пахнуть."

Почему лайфхак с водкой не работает

Этот способ не работает, утверждает эксперт по промышленной ассоциации средств личной гигиены и моющих средств (IKW) Бернд Глассл. Для обеспечения дезинфицирующего эффекта концентрация спирта должна быть в диапазоне 70-90%. По инструкции используется только треть стакана водки, которая будет разбавлена ​​5 литрами воды в барабане. Соответственно концентрация спирта снизится до 1%.

Как предотвратить появления неприятного запаха свежевыстиранного белья

Стирайте не реже 1 раза в месяц универсальным стиральным порошком при температурном режиме в 60 градусов.

Регулярно очищайте лоток стиральной машины и вынимайте его после цикла стирки, чтобы влага могла выйти.

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