Как освободиться из одежды, если заела молния: топ-3 лайфхака на все случаи жизни

Советы, которые пригодятся, если бегунок застрял и не хочет двигаться

Пожалуй, хотя бы раз в жизни каждый из нас оказывался в ситуации, когда на куртке, обуви, брюках или сумке заедала молния. В общем, это надежный механизм, но случается и такая неприятность. Выйти из этой ситуации действительно просто, главное — не дергайте бегунок, чтобы он не отломился.

Топ-3 лайфхака, которые помогут вам освободиться из одежды, на которой заело молнию, дает volyninfo. Все они достаточно просты и пригодятся как взрослым, так и детям.

Убираем препятствие

Сначала нужно вывернуть молнию на обратную сторону, чтобы проверить, не попало ли в нее что-нибудь. Это может быть край ткани, нить или какой-нибудь посторонний предмет. Если причина поломки именно в этом, то плавными поступательными движениями осторожно подергивайте бегунок вверх и вниз, освобождая от него застрявший предмет.

Уменьшите трение

Для этого понадобится обычный карандаш или свеча. Графитовый стержень, как и воск, поможет увеличить коэффициент скольжения бегунка. Чтобы освободить его, хорошенько обрисуйте зубчики молнии карандашом или потрите свечой, а затем осторожно подергивайте бегунок туда-сюда. Поможет также кусок обыкновенного мыла или гигиеническая помада.

Постучите молотком или зажмите плоскогубцами

Со временем ползунок может расшататься и перестать как следует соединять зубчики молнии. В таком случае нужно осторожно сжать его по краям, чтобы он снова захватывал зубцы. Это можно сделать плоскогубцами или молотком, но будьте максимально аккуратными — так можно как починить молнию, так и ее испортить, если переусердствовать с ударами молотком.

Раньше мы рассказывали, как всего за минуту восстановить липучку на обуви. Мы уверены, что этот домашний лайфхак еще не раз пригодится вам – это один из самых простых способов реанимировать клейкую застежку.