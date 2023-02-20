Простой способ очистить телевизор без разводов и вреда для покрытия: хитрый трюк

На покрытии вашего телевизора не будет ни пятен ни царапин

На поверхности экрана хорошо видны скопления пыли, тем более, если ее не обрабатывать регулярно. Чтобы ваш телевизор всегда был чистым, мы предлагаем вам простой способ добиться этого, не оставляя следов, разводов и главное царапин.

Оказывается, чтобы идеально очистить экран телевизора вам понадобится всего одна вещь — это влажная тряпка из микрофибры, пишет santeplus. Старайтесь обходиться без продуктов, которые могут повредить ваш экран, таких как абразивные чистящие средства или продукты, содержащие растворители или даже спирт.

Как почистить экран телевизора без разводов и царапин

Начните с выключения экрана, так вам будет проще увидеть подтеки и другие грязные участки; Аккуратно протрите поверхность экрана влажной салфеткой из микрофибры; Отполируйте деликатными движениями, чтобы легче удалить остатки и пыль; Высушите экран, протерев его сухой тканью.

Советы по очистке экрана телевизора: чего делать нельзя

Перед чисткой экрана телевизора необходимо учитывать определенные правила, чтобы покрытие блестело, не повреждая его:

Всегда делайте легкие движения и избегайте круговых движений.

Избегайте средств для мытья окон, чистящих порошков или, как упоминалось ранее, чистящих средств на основе растворителей и спирта.

Также избегайте продуктов, содержащих бензол, растворители для краски или аммиак.

Также следует избегать губок с абразивной текстурой или бумажных полотенец. Эти объекты могут оставить царапины на экране. Они также могут повредить его антибликовое покрытие и оставить следы.

Всегда отключайте экран от сети перед его очисткой.

Будьте внимательны при протирании экрана.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы. А также мы отвечали на вопрос, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.