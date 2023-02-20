Почему чайный пакетик никогда не нужно оставлять в чашке

Выжимать его тоже не рекомендуется

Готовить вкусный чай, как и ароматный бодрящий кофе, нужно уметь. Все начинается с выбора хорошего чая, а дальше дело – за вашими знаниями. В том числе и относительно того, когда стоит доставать чайный пакетик.

Не все знают, что долго держать его в чашке не стоит, как и выжимать, прежде чем достать. Почему так и что от этого меняется, рассказывает cxid.info.

Как заваривать пакетированный чай: 4 главных правила

Многие люди заваривают чай неправильно, погружая чайный пакетик в горячую воду по несколько раз. На самом деле, от этого нет никакой пользы — его просто нужно опустить в воду на 3-4 мин, а после этого вынуть и выбросить. За это время чай внутри пакетика отдаст весь свой вкус и запах. Этого времени вполне достаточно, чтобы напиток получился крепким и ароматным. Слишком длительное заваривание приводит к тому, что из чайного листа высвобождается слишком много дубильных веществ, делающих чай горьким на вкус. По этой же причине не стоит отжимать пакетик в чашку — после этого напиток тоже будет горчить. Заметим, что дубильные вещества безвредны для человека, но вкус горячего напитка могут сильно испортить. Не стоит заваривать пакетированный чай кипятком. Для черного чая рекомендованная температура воды — 90 градусов, а для зеленого – всего 80 градусов.

Раньше мы рассказывали о двух гениальных лайфхаках, чтобы очистить чашки от чайного налета. Более простых способов решить эту проблему не найти.