Почему чайный пакетик никогда не нужно оставлять в чашке
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Выжимать его тоже не рекомендуется
Готовить вкусный чай, как и ароматный бодрящий кофе, нужно уметь. Все начинается с выбора хорошего чая, а дальше дело – за вашими знаниями. В том числе и относительно того, когда стоит доставать чайный пакетик.
Не все знают, что долго держать его в чашке не стоит, как и выжимать, прежде чем достать. Почему так и что от этого меняется, рассказывает cxid.info.
Как заваривать пакетированный чай: 4 главных правила
- Многие люди заваривают чай неправильно, погружая чайный пакетик в горячую воду по несколько раз. На самом деле, от этого нет никакой пользы — его просто нужно опустить в воду на 3-4 мин, а после этого вынуть и выбросить. За это время чай внутри пакетика отдаст весь свой вкус и запах. Этого времени вполне достаточно, чтобы напиток получился крепким и ароматным.
- Слишком длительное заваривание приводит к тому, что из чайного листа высвобождается слишком много дубильных веществ, делающих чай горьким на вкус.
- По этой же причине не стоит отжимать пакетик в чашку — после этого напиток тоже будет горчить. Заметим, что дубильные вещества безвредны для человека, но вкус горячего напитка могут сильно испортить.
- Не стоит заваривать пакетированный чай кипятком. Для черного чая рекомендованная температура воды — 90 градусов, а для зеленого – всего 80 градусов.
Раньше мы рассказывали о двух гениальных лайфхаках, чтобы очистить чашки от чайного налета. Более простых способов решить эту проблему не найти.