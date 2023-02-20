Как вернуть форму растянутым джинсам: гениальный лайфхак, еще и бесплатный

С помощью этого трюка джинсы можно "усадить" даже на несколько размеров

Джинсы — основа гардероба любого современного человека, будь то мужчина или женщина, молодежь или люди постарше. Этот элемент одежды настолько удобен, что полюбился практически всем. А ввиду такой безумной популярности, проблем с ним может возникнуть немало. Например, раньше мы рассказывали, как избавиться от жирных пятен на джинсах. Теперь же расскажем, как вернуть любимой паре первоначальную форму.

Если ваши джинсы заметно растянулись и потеряли товарный вид, не переживайте — есть один простой способ вернуть их в нормальное состояние. Как сделать, чтобы джинсы сели, рассказывает издание "Патриоты Украины".

А поможет в этом обычное кипячение вашей пары. Чтобы вернуть растянутым джинсам форму, налейте в металлическое ведро или большую кастрюлю (объемом не менее 10 л) воду и добавьте столовую ложку стирального порошка. Аккуратно опустите джинсы в воду и поставьте емкость на средний огонь. Дождитесь, пока вода закипит, после чего убавьте пламя до минимума и кипятите в течение 20-30 мин. Тогда осторожно выньте пару из кипятка и отправьте в тазик с холодной водой.

Но есть у этого гениального метода и свои недостатки, на которые тоже следует обратить внимание. Во-первых, "усадить" джинсы всего на размер может и не получиться — ваши штаны могут уменьшиться на сколько угодно размеров. Во-вторых, не исключено и изменение цвета ткани – существует риск того, что оттенок изменится или ткань покроется пятнами. Поэтому, прежде чем приступать к вывариванию джинсов, хорошо подумайте обо всех рисках и только после этого решайте, стоит ли рисковать.

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