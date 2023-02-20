Зачем класть лед в стиралку: попробуйте и больше не представите жизни без этого

Всего несколько кубиков льда сделают вашу жизнь проще

Всем нравится, когда их одежда выглядит опрятно, но рутиной, которая связанна, например с её глажкой, вряд ли кому может доставлять удовольствие. К счастью, для этого дела существует множество лайфхаков, упрощающих жизнь.

Одним из необычных советов для этого поделился сайт Parentcircle.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые просто ненавидят мятую одежду, пора радоваться. Лайфхак с кубиками льда гарантирует, что на вашей одежде не останется складок.

Как это работает

Все, что вам нужно сделать, это взять три-четыре кубика льда и бросить их в сушилку или в стиралку в режиме "сушка" вместе с помятой одеждой. Затем дайте сушилке поработать около 10 минут. Результат – одежда без складок. Кубики льда растают внутри сушилки, создав влагу и эффект пара, который разгладит складки на одежде.

После того, как вы убедитесь в результате, вы не захотите больше тратить свое время на глажку.

Напомним, ранее мы писали о том, что развеян миф о пользе водки в стиральной машинке и почему многие делают большую ошибку. Считается, что напиток с высоким содержанием алкоголя избавляет от неприятного запаха белье.

Также мы сообщали о том, как освободиться из одежды, если заела молния. 3 совета на все случаи жизни. Все они достаточно просты и пригодятся как взрослым, так и детям.