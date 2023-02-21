С чем постирать полотенца, чтобы убрать неприятный запах: простой лайфхак

При стирке полотенец вам понадобится один подручный продукт

Только что купленные полотенца выглядят красиво и свежо, но со временем могут становиться серыми, а еще приобретать неприятный запах затхлости. Однако использование дешевого средства, которое наверняка есть у вас в доме, решит проблему с вонью. Полотенца после стирки будут приятно пахнуть без какого-либо "шлейфа сырости".

Причиной вони могут быть стойкие бактерии, которые "живут" в ваших полотенцах. Поэтому рекомендуется испробовать один простой лайфхак, пишет издание Express. Вашим незаменимым помощником станет обычный столовый уксус.

Уксус — это кислота, которая убивает плесень и другие бактерии. Он также удаляет любые загрязнения, оставшиеся на полотенцах от мыла и слишком большого количества моющего средства. Так как избавиться от неприятного запаха полотенец с помощью уксуса? Просто перестирайте полотенце, используя чашку уксуса вместо моющего средства. Это должно убить бактерии и нейтрализовать любые запахи. При стирке полотенец или любого другого белья рекомендуется добавлять уксус в отделение для кондиционера.

Хотя при стирке полотенец можно использовать обычное моющее средство, но слишком большое количество порошка может сделать ваши полотенца жесткими. Лучше всего стирать цветные полотенца при температуре 40 градусов, а белые — от 60 до 75 градусов. Цикл полоскания выбирайте самый продолжительный. Кроме того, обязательно развешивайте полотенца сразу после их стирки. Полотенца, оставленные в барабане, способствуют развитию плесени и грибка, вызывая запах сырости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно стирать махровые полотенца. Если добавить в барабан стиральной машины один ингредиент, изделия станут очень мягкими.