Не нужно покупать новую пару: как подарить старой кожаной обуви вторую жизнь
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Она будет выглядеть так же хорошо, как при покупке
Умение грамотно ухаживать за своей кожаной обувью помогает серьезно экономить, при этом выглядеть элегантно и стильно. Вам больше не придется каждый сезон тратиться на новую пару, если знать один простой лайфхак.
Чтобы вернуть жизнь старой кожаной обуви, достаточно сделать несколько простых действий в четыре шага. Это не займет много времени и средств, а сама пара будет выглядеть так же хорошо, как при покупке. Об этом пишет cpykami.
Как подарить вторую жизнь кожаной обуви
- Снимаем шнурки и стельки, стираем их. Обувь моем хозяйственным мылом и даем высохнуть естественным путём.
- Из уксуса и соды делаем кашицу, наносим на подошву, чтобы отбелить. Оставляем до полного высыхания, затем просто смахиваем щёткой.
- Используем крем-краску для обуви, подходящую в тон.
- После высыханий краски вискозной салфеткой хорошенько натираем поверхность обуви. Этим действием мы удаляем остатки крема и полируем обувь. Возвращаем на место стельки и шнурки.
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