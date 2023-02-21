Не нужно покупать новую пару: как подарить старой кожаной обуви вторую жизнь

Она будет выглядеть так же хорошо, как при покупке

Умение грамотно ухаживать за своей кожаной обувью помогает серьезно экономить, при этом выглядеть элегантно и стильно. Вам больше не придется каждый сезон тратиться на новую пару, если знать один простой лайфхак.

Чтобы вернуть жизнь старой кожаной обуви, достаточно сделать несколько простых действий в четыре шага. Это не займет много времени и средств, а сама пара будет выглядеть так же хорошо, как при покупке. Об этом пишет cpykami.

Как подарить вторую жизнь кожаной обуви

Снимаем шнурки и стельки, стираем их. Обувь моем хозяйственным мылом и даем высохнуть естественным путём. Из уксуса и соды делаем кашицу, наносим на подошву, чтобы отбелить. Оставляем до полного высыхания, затем просто смахиваем щёткой. Используем крем-краску для обуви, подходящую в тон. После высыханий краски вискозной салфеткой хорошенько натираем поверхность обуви. Этим действием мы удаляем остатки крема и полируем обувь. Возвращаем на место стельки и шнурки.

Отметим, что светлая обувь особенно загрязняется в зимне-весенний период. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить белую обувь от грязи.