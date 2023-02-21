Топ-3 лайфхака для стирки, которые позволят больше не тратиться на дорогую бытовую химию

С помощью подручных средств любой бюджетный порошок для стирки можно сделать значительно эффективнее

Добиться безупречного результата при стирке можно как с помощью специализированных дорогостоящих средств, так и воспользовавшись проверенными народными методами. Например, чтобы вернуть первозданный вид белым носкам, достаточно взять одно популярное средство из вашей кухни и добавить его в воду к замоченной паре.

Есть несколько популярных лайфхаков, которые помогут повысить качество любого порошка, в том числе и бюджетного. Эти маленькие секреты помогут вам не тратиться на дорогостоящую бытовую химию, получая тот же результат стирки, что и при использовании разрекламированных средств, сообщает pixelinform.

Фольга

Чтобы убрать из вещей статическое электричество, можно воспользоваться специальным антистатиком. Но эта покупка окажется совсем бессмысленной, когда вы узнаете, что бытовую химию с легкостью заменит обычная фольга. Ее аккуратно скручивают, делая большие шарики, и отправляют в барабан во время стирки. Таких шариков хватает примерно на полгода. Еще один плюс такого метода: это "средство" не закончится внезапно, как это может быть с магазинной химией.

Горчичный порошок

Обычный горчичный порошок может значительно улучшить процесс стирки. Лучше всего засыпать его прямо в барабан. Следует брать чуть более 50 г средства на один цикл стирки. После этого ваши вещи будут не только чистыми, но и мягкими на ощупь.

Соль

Самая популярная в мире специя поможет смягчить ткань, избавиться от неприятного запаха, еще и защитит вещи от потери цвета. Соль можно примешать к порошку или закинуть отдельно – прямо в барабан. На одну стирку понадобится не больше 2 ложек средства.

Раньше мы рассказывали, как вернуть форму растянутым джинсам. Этот простой и действенный лайфхак известен старшему поколению уже давно, однако у него есть некоторые нюансы.