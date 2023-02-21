Никаких следов жира по всей кухне после жарки блинов: три гениальных лайфхака

Небольшие лайфхаки упростят процесс оттирания жирных пятен

Во время Масленичной недели принято выпекать блины. Нередко в процессе этого "стреляет" растительное масло, из-за чего жирные брызги оседают на различных поверхностях. Если вы любите переворачивать блины в воздухе, то следы от жира могут остаться даже на потолке.

Несколько простых, но действенных лайфхаков помогут убрать жировые пятна на кухне, пишет издание express. Речь идет о дешевых средствах, которые легко найти под рукой.

Лайфхак с уксусом

Устранить жирные пятна от блинов на стенах можно водой и уксусом. Смешайте одну часть уксуса с двумя частями воды. Смочите губку раствором и тщательно потрите жирные пятна, оставшиеся от блинов. Затем используйте теплую воду и промокните участок бумажным полотенцем, пока он не высохнет.

Лайфхак с жидкостью для мытья посуды

Если в вашем шкафу нет уксуса, средство для мытья посуды — эффективная альтернатива. Чтобы очистить пятно, добавьте небольшое количество жидкости для мытья посуды в один стакан теплой воды, затем возьмите сухую губку и слегка смочите ее в мыльной воде. Аккуратно протрите пятна губкой, но не трите слишком сильно. В конце промокните участок сухим бумажным полотенцем.

Лайфхак с пищевой содой

Если пятна более сильные, попробуйте трюк с пищевой содой. При смешивании с водой она может "творить чудеса" с жирными пятнами на стенах. Смешайте в миске три части соды и одну часть воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятна и дайте ей высохнуть. Затем промойте чистой водой и протрите насухо чистой тканью из микрофибры.

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