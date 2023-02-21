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Дедовский метод надолго сохранить молоко свежим: топ-4 добавки, которые не дадут ему скиснуть

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Все гениальное на самом деле простое
Все гениальное на самом деле простое

Гениальные способы надолго сохранить продукт свежим

Молоко имеет небольшой срок годности, а ввиду того, что в нынешних реалиях в любой момент может выключиться свет, а вместе с ним и холодильник, срок его годности может сократиться еще больше. Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы молоко не выкипало и не подгорало во время кипячения, теперь же раскроем несколько секретов касательно его длительного хранения.

Существует как минимум 4 проверенных способа надолго сохранить этот продукт свежим. И во всех случаях речь идет о необходимости добавить в него определенный компонент. Что же способно предотвратить быстрое скисание молока, рассказывает apostrophe.

Как уберечь молоко от скисания:

  1. Чтобы молоко дольше не скисло, перед кипячением добавьте в него небольшое количество сахара.
  2. Поможет при кипячении и щепотка соли, главное – не переборщить. Более того, щепотка соли, добавленная в молоко, сохранит даже нестерилизованный продукт, поэтому можете добавлять немножечко соли в продукт сразу после открытия пакета или бутылки. Но хранить молоко все равно лучше в холодильнике или каком-нибудь другом прохладном месте.
  3. Если при кипячении в молоко добавить немного соды, то оно не будет сворачиваться и подольше останется свежим.
  4. Сохранить молоко от скисания помогут листочки мяты, опущенные в жидкость.

Раньше мы рассказывали, как сохранить мясо свежим, если не работает холодильник и морозилка. Мы собрали для вас 7 способов для разных случаев.

Теги:
#Молоко #Лайфхак #Свежесть продуктов