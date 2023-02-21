От плесени не останется следа: какой натуральный ингредиент сделает всю грязную работу

Необходимое средство легко найдется на вашей кухне

В холодное время года в доме может образовываться плесень, часто это вызвано постоянным скоплением лишней влаги на окнах. Обычно грибок удаляют агрессивными химическими средствами, но если проблема свежая – справится и натуральный аналог.

Один простой, но эффективный лайфхак поможет избавиться от плесени в доме зимой, рассказывает издание express. Речь идет об обычном уксусе. Скорее всего этот продукт у вас в наличии, так что уборка не будет стоить ничего.

Как избавиться от плесени с помощью уксуса

Смешайте раствор дистиллированного уксуса с водой в пульверизаторе и используйте его на участках, покрытых черной плесенью. Если спрей используется в шкафах, выньте всю одежду и держите дверцы открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Обязательно протрите поверхность после этого чистой влажной тканью.

Не забывайте надевать защитные перчатки при работе с чистящими средствами, чтобы избавиться от плесени. Не стоит дышать спорами грибка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще трюки помогут убрать конденсат на окнах и плесень в жилище. Важно соблюдать несколько простых правил, и в ваших комнатах всегда будет порядок.