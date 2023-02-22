Хитрые трюки от экономных хозяек: как сварить разбитое яйцо

Спасти разбитое яйцо можно в любом случае – в каком бы состоянии оно ни было

Часто яйца по дороге домой успевают побиться. Инцидент, конечно, не катастрофический, но особенно неприятно, если вы собирались эти яйца отварить и пустить на салат. Мы уже рассказывали, как варить яйца, чтобы получить желток нужной консистенции (жидкий или твердый), а теперь расскажем, как отварить разбившиеся яйца.

Если вы попали в такую ситуацию, не переживайте — есть целых два лайфхака, которые помогут все быстренько исправить. Первый пригодится, если яйцам пришел конец и они совсем разбились, а второй — если только немного стукнулись и на них появилась трещина. Что нужно делать, рассказывает prostoway.

Как сварить разбитое яйцо

Если яйцо сильно побилось, первым делом нужно достать все скорлупки, которые попали внутрь, а затем поместить сырые яйца в высокий стакан. Его стенки перед этим надо смазать растительным маслом. Далее стакан ставится в небольшую кастрюлю с водой — она должна покрывать примерно 1/3 стакана. Получается своеобразная водяная баня. При небольшом кипении яйца в стакане дойдут до готовности. Вид у них, конечно, будет не самый лучший, но для салата или как начинка для пирожков они точно сойдут.

Если же яйца разбиты не полностью, а только треснули, отварить их можно следующим образом: аккуратно поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и всыпьте туда 1 ст.л. соли. После закипания яйца нужно варить еще 8 мин. Соль будет препятствовать утечке белка из скорлупы и у вас получится почти обычное вареное яйцо.

Раньше мы рассказывали, как всего за секунду проверить свежесть яиц. Этими простыми лайфхаками можно воспользоваться даже на рынке или в супермаркете – так вы сможете убедиться, что покупаете свежий продукт.