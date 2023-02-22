Лучший домашний способ убрать плесень: это средство точно найдется в доме

Справиться с грибком на тех же окнах можно без лишних химикатов

Многие домохозяйства сталкиваются с проблемой плесени, особенно часто она проявляется в холодное время года. Нередко грибок разрастается на окнах из-за постоянного конденсата по утрам. Обычно плесень чистят химикатами, но им есть действенная натуральная альтернатива.

Как пишет издание express, плесень может расти в сырых и влажных условиях, где отсутствует вентиляция. Риск возникновения грибка усиливается в холодные месяцы, когда конденсация достигает своего максимума. К счастью, есть эффективный домашний способ избавиться от плесени.

Действуйте немедленно, если вы обнаружили в углу или шкафу следы плесени, даже если это несколько маленьких точек — они могут быстро расти. В магазине продают средства для уничтожения плесени, но многие из них содержат сильнодействующие химические вещества, у которых обычно неприятный запах. В этом случае вы можете воспользоваться действенным альтернативным лайфхаком: речь идет о способе очистки плесени в доме с помощью пищевой соды.

Как убрать плесень содой:

Используйте одну треть этого ингредиента и две трети воды, чтобы удалить черную плесень.

Нанесите пасту из соды на поверхность, где находится плесень, а затем сбрызните водой и протрите.

Проблема будет решена без лишних хлопот! Этот ловкий лайфхак удачно работает против плесени, растущей вокруг окон, где постоянно присутствует конденсат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о двух отличных лайфхаках по очистке плесени в доме. Вам нужны необычные средства, которые порадуют приятным запахом.