Избавьтесь от мыла и известкового налета в ванной всего за 10 минут: простой трюк

Чтобы ванна засияла, вам поможет очень простой трюк.

Накипь и мыльная пена могут сильно повлиять на внешний вид плитки в ванной. Ведь со временем и при постоянном воздействии грязи плиточные поверхности комнаты не заставят себя долго терять свой блеск. Чтобы избавиться от этой проблемы, вам больше не понадобится никакая химия, а только подручные средства.

Чтобы навсегда избавиться от следов зубного камня и остатков мыла, отпечатанных на плитке в ванной комнате, вам понадобится несколько средств, которые есть на каждой кухне, пишет santeplus.

Как избавиться от налета на плитке в ванной: простой лайфхак

Вам понадобится:

1 губка

½ стакана лимонного сока

2 столовые ложки зубной пасты

2 столовые ложки белого уксуса

1 столовая ложка жидкости для мытья посуды

Контейнер

2 столовые ложки пищевой соды

Прежде всего, смешайте все ингредиенты в контейнере, чтобы получить однородную массу, затем смочите в нем губку. Затем втирайте раствор в проблемные места плитки. Затем оставьте средство "поработать" на 10 минут, а после промойте все чистой водой, пока грязь не смоется с плитки.

Если вы все еще не получили нужный результат, просто повторите операцию.

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