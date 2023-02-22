Попрощайтесь с неприятными запахами в шкафу благодаря одному ингредиенту: хитрый трюк

Проверенный способ, который устранит любые запахи и влажность

Когда одежда и обувь хранятся в помещении без надлежащей вентиляции, неудивительно, что в нем появляются неприятные запахи. И просто открыть шкаф "на проветривание" недостаточно, чтобы искоренить эту проблему. Что же делать?

Будьте уверены, есть простое и гениальное средство для устранения неприятных ароматов в шкафу, пишет santeplus. И ваш союзник в этом деле — рис. Многие об этом не знают, но эта крупа — настоящее секретное оружие против влажности: рис быстро ее впитывает и таким образом защищает одежду от неприятных запахов.

Как избавиться от неприятного запаха в шкафу

Хитрость очень проста: положите зерна риса в несколько мешочков из дышащей ткани и положите их в углу шкафа, в ящиках и других местах, где вы храните одежду. Таким образом, рис впитает любую присутствующую влагу, и ваше белье останется в целости и сохранности. Только не забывайте менять рис раз в две недели.

Помимо этого, в пакетики с рисом можно добавить несколько капель эфирного масла (с ароматом на ваш выбор). Таким образом, каждый раз, когда вы будете открывать шкаф, оттуда будет исходить очень приятный запах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как побороть запах затхлости в доме. Оказывается, сделать это можно с помощью обычного апельсина.