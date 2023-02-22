Эти три средства заставят сиять ваши зеркала: полезные лайфхаки для хозяек

В доме у каждой хозяйки есть эти средства, которые уберут с зеркал любые пятна и разводы

Зеркала быстро покрываются разводами и пятнами, особенно в ванной комнате. Чтобы ничего не мешало вам любоваться своим отражением, используйте эти простые и доступные подручные средства, которые найдутся у любой хозяйки.

На портале Cleanipedia поделились тремя простыми способами, как удалить пятна и разводы с поверхности зеркал. Вам понадобятся спирт, чай с солью и обычный уксус

Спирт

Обычный медицинский этиловый спирт способен придать любой зеркальной поверхности привлекательный блеск. Также он эффективен против жировых пятен, разводов от воды и следов от косметики. Если у вас нет этилового спирта, подойдет нашатырный спирт, водка или лосьон на спиртовой основе.

Возьмите салфетку из микрофибры, смочите обильно спиртом и протрите зеркало. Если поверхность слишком грязная, то повторите процедуру несколько раз. Из минусов — неприятный запах спирта, но он быстро выветривается.

Чай с солью

Также против разводов и пятен на зеркале эффективен крепкий зеленый чай с ложкой соли. Напиток должен быть комнатной температуры, чтобы зеркало не лопнуло. Также для лучшего эффекта можно добавить 1–2 капли синьки для белья.

Использовать черный или красный чай нельзя. Эти напитки могут окрасить поверхность зеркала и привести еще к большим разводам.

Столовый уксус

Обычный пищевой уксус смешайте с водой в пропорции 1:5 и вылейте на салфетку или залейте в пульверизатор, чтобы разбрызгать по поверхности. Не нужно делать слишком много раствора, потому что его нужно использовать за один раз.

Из минусов — выраженный запах уксуса некоторое время будет ощущаться в помещении. Однако запах быстро выветривается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как убрать жир с кухонных поверхностей после жарки блинов. Помогут три простых средства, которые есть в каждом доме.