Понадобится всего несколько минут: топ-3 бюджетных средства, которые помогут очистить пригоревшую сковороду

Приемы, с помощью которых можно очистить пригоревшую кухонную утварь

Каждый из нас 100% сталкивался с проблемой пригоревшей кастрюли или сковородки во время готовки. Достаточно нескольких минут невнимательности, чтобы еда "убежала". Для удаления грязи и очистки замасленных участков и очистки сковородки существуют потрясающие решения, для которых вам не понадобится покупать агрессивную химию.

Как отмечает santeplus, чтобы очистить пригоревшие кастрюли и сковородки вам понадобятся только подручные средства, которые всегда есть на каждой кухне. Эти три совета быстро удалят подгоревшие пятна и сделают ваши сковороды блестящими чистыми.

Как очистить пригоревшую сковороду

Пищевая сода

Если вы случайно "обожгли" сковороду, вы можете удалить следы с помощью пищевой соды. Во-первых, наполните кастрюлю достаточным количеством воды, чтобы покрыть пригоревшее дно. Насыпьте 2 столовые ложки пищевой соды и поставьте кастрюлю на огонь; варите несколько минут. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте воде остыть, затем слейте воду из кастрюли и еще раз нанесите пищевую соду прямо на пригоревшее дно; добавьте несколько капель воды, пока не получите пасту, и оставьте на 10 минут. Наконец, используйте грубую губку, чтобы очистить и разрыхлить остатки пищи и грязь.

Соль

Соль также является одним из наиболее эффективных натуральных средств для удаления стойких пятен с кастрюль и сковородок из нержавеющей стали и чугуна. Однако соль нельзя использовать на сковородах с антипригарным покрытием. Чтобы выполнить этот трюк, налейте в пригоревшую сковороду литр теплой воды и добавьте 3 столовые ложки соли. Оставьте на 10 минут, затем доведите воду до кипения. Когда вода закипит, варите 15 минут на медленном огне. Затем остается только потереть губкой, чтобы удалить наиболее стойкие остатки.

Жидкость для мытья посуды

Просто налейте воду в кастрюлю, а затем добавьте 3 столовые ложки жидкости для мытья посуды. Доведите жидкость до кипения и варите 15 минут. Вы также можете заменить жидкость для мытья посуды таблетками для посудомоечных машин. Жидкость для мытья посуды и таблетки содержат ферменты, предназначенные для удаления стойких пятен. После закипания воды в кастрюле снимите ее с огня и дайте немного остыть. Затем вам просто нужно потереть губкой, чтобы удалить следы.

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