Конденсат на окнах и плесень исчезнут: пять действенных способов без лишних затрат

Проблемы с сыростью в доме нужно решать оперативно, иначе плесень разовьется до опасных масштабов

В зимний период многие дома сталкиваются с неприятностями, замечая в жилище плесень или конденсат на окнах по утрам. Если в помещении сохраняется слишком высокий уровень влаги, то сырость приводит к определенным последствиям, в случае с грибком это даже может быть чревато для здоровья. Однако небольшие лайфхаки помогут вам избежать этого.

Чтобы избавиться от конденсата на окнах и предотвратить появление плесени и затхлости в доме, обратите внимание на как минимум пять способов, пишет издание Express. Плюс этих трюков в том, что они не потребуют огромных затрат. В некоторых случаях вам и вовсе нужны будут лишь подручные материала, которые легко найдутся в доме.

Способ №1 — откройте все шторы и жалюзи

Увеличение вентиляции в доме важно, когда речь идет борьбе с конденсацией на окнах. Позвольте воздуху в помещении свободно перемещаться, чтобы влага не задерживалась в замкнутом пространстве. Открывайте все шторы и жалюзи, когда встаете утром. Конденсат более вероятен, когда между жалюзи или занавесками и окнами остается влага, особенно на кухнях и в ванных комнатах.

Способ № 2 — передвигайте мебель

Это может показаться удивительным, но слишком близкое расположение мебели к стене может привести к проблемам с влажностью. Между мебелью и стенами должно быть достаточно места, чтобы воздух мог циркулировать. Диваны и большие предметы мебели, придвинутые к стенам, особенно снаружи, могут стать причиной сырости и плесени. Длительное размещение мебели на одном и том же месте, когда она находится близко к холодной поверхности, может препятствовать вентиляции и привести к накоплению конденсата.

Способ №3 — используйте каменную соль или пищевую соду

Соль и пищевая сода обезвоживают и поглощают влагу. Это два дешевых и эффективных способа уменьшить влажность, вызванную конденсацией. Насыпьте каменную соль в небольшую миску и оставьте у окна, она обладает впитывающими свойствами и будет притягивать к себе влагу. Вы также можете сделать это, используя пищевую соду. По мере того, как пищевая сода впитывает влагу, вы увидите, что она постепенно становится более твердой. Когда это произойдет, замените ее свежей пищевой содой.

Способ №4 — сделайте осушитель воздуха из силикагеля своими руками

Речь идет про маленькие упаковки силикагеля, которые находятся в коробках для обуви, контейнерах или любых других предметах, которые могут собирать влагу. Силикагель отлично работает в качестве осушителя. Все, что вам нужно сделать, это заполнить банку силикагелем, накрыть ее перфорированной крышкой (это можно сделать, проткнув крышку отверткой) и оставить у окна. Заменяйте гель раз в две недели. В качестве альтернативы вы также можете использовать древесный уголь, так как он поглощает влагу из воздуха.

Конденсат на окнах может повлечь за собой плесень

Способ №5 — используйте наполнитель для кошачьего туалета

Гранулы для кошачьих туалетов предназначены для поглощения экскрементов домашних животных, но также могут использоваться для поглощения влаги. Заполните носки наполнителем и разместите их возле окна. Меняйте носки ежемесячно.

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