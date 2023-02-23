Хитрый трюк с трубочкой поможет сохранить продукты в холодильнике вдвое дольше

Попробуйте этот лайфхак и убедитесь, насколько все просто

Хозяйки постоянно придумывают новые способы подольше сохранить свежесть продуктов в холодильнике, ведь часто просто класть их в специально предназначенную для этого секцию недостаточно. Некоторые продукты имеют очень малый срок годности, что не может не огорчать.

Большинство знают, что мясо, колбасы, сыры и рыба в вакуумной упаковке хранятся гораздо дольше, чем продукты в обычном пакетике. Поэтому некоторые хитрые хозяйки приспособились использовать вместо вакуумных зип-пакеты и таким образом продлевать срок жизни продуктам, передает Ukr.Media.

Все очень просто: нужно положить в зип-пакет продукты, быстро закрыть замок и отправить его в морозильную камеру. Однако если внутри останется хоть немного воздуха, содержимое испортится быстрее.

Вот здесь на помощь и приходит обычная коктейльная трубочка: ее вставляют в пакет и застегивают вплотную к соломинке, а затем втягивают воздух из пакетика, быстро вынимают трубочку и закрывают пакет до конца. Отмечается, что так продукты смогут храниться вдвое дольше обычного.

Раньше мы рассказывали, как надолго сохранить молоко свежим. Есть целых 4 дедовских метода, которые значительно продлят срок годности продукта, не испортив при этом его вкуса.