Попрощайтесь с пылью навсегда с этим самодельным спреем: что нужно сделать

Эти натуральные чистящие средства устраняют пыль и грязь в доме

Пыль очень быстро скапливается на всех поверхностях в наших домах и может влиять на качество воздуха, которым мы дышим. Поэтому важно наводить порядок в доме и удалять пыль как можно чаще. Однако и этот процесс можно облегчить и ускорить.

Чистящие средства, наполненные химикатами, наносят вред окружающей среде и здоровью жильцов дома, пишет santeplus. Поэтому советуем вам заменить эту химию на экологически чистый спрей от пыли, который легко сделать самостоятельно. Вашему вниманию топ-3 рецептов эффективных средств.

Как сделать пылезащитный спрей

Цитрусовый

Вам потребуются: ½ литра воды, 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды и несколько капель эфирного масла апельсина, лимона, кедра или мандарина.

В пульверизатор налейте сначала воду, затем жидкость для мытья посуды, а затем эфирные масла. Закройте бутылку и встряхните, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Смоченной в этом продукте салфеткой из микрофибры протрите мебель, шкафы и все предметы в доме и избавьтесь от пыли. Встряхните бутылку перед использованием.

Мыльный

Для приготовления этого спрея вам понадобится: ½ литра воды, 1 столовая ложка хлопьев марсельского мыла, несколько капель эфирного масла на ваш выбор.

Для начала доведите воду в кастрюле до кипения, затем всыпьте хлопья марсельского мыла и все размешайте, пока мыло не растворится. Дайте остыть, затем добавьте капли эфирного масла по вашему выбору. Перелейте полученную жидкость в бутылку с распылителем, затем закройте ее и сильно встряхните, прежде чем использовать.

Из пищевой соды

Для приготовления этого рецепта вам понадобится: ½ литра воды и 2 столовые ложки пищевой соды.

В распылитель налейте ½ литра воды, затем добавьте пищевую соду. Закройте распылитель и встряхните флакон, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Используйте этот продукт для дезинфекции различных поверхностей и удаления пыли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подручные средства помогут с очисткой поверхностей в доме от пыли. А еще мы писали, какие комнатные растения стоит купить в дом – они предотвращают накопление пыли.