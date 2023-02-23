Силиконовые формы для выпечки всегда будут как новые: самый эффективный способ, как очистить их от жира и налета

Вода и обычные моющие средства не помогут вам справиться с подобными загрязнениями

Силиконовые формы для выпечки — это очень удобные помощники домохозяек на кухне, особенно тех, которые любят выпекать различные кексы или пироги. Очень полезная "посуда", однако с течением времени такие формы покрываются слоем устаревшего жира и белого налета, от чего смотрятся совсем не эстетично. Что же делать, чтобы вернуть им первоначальный вид.

Как отмечает портал prostoway, вернуть силиконовым изделиям прежний вид еще можно, если прибегнуть к маленькой хитрости. Что можно сделать — читайте далее.

Как отчистить жир из силиконовых форм для выпечки

Для начала формы на 10 мин. отправьте в духовку, разогретую до 180 °C. Затем изделия промойте и нанесите на загрязненные участки кашицу, состоящую из воды и соды. Оставьте формы высыхать, а затем только ополосните их в обычной воде.

Если в ваших формах появился белый налет, то избавиться от него можно с помощью уксуса или лимонной кислоты. Замочите формы в 10% уксусе или растворе лимонной кислоты примерно на 30 мин, а затем хорошо промойте и просушите.

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