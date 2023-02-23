Дешево и сердито: топ-3 домашних пятновыводителя для одежды

Самые простые способы избавиться от пятен за несколько минут

Некоторые загрязнения из одежды не удастся вывести, просто забросив ее в стиральную машинку. В отдельных случаях, например, для выведения жирных пятен или одного из самых сложных видов загрязнений — пятен от кофе, вам придется воспользоваться специальным пятновыводителем.

А можно сэкономить и получить тот же отличный результат. Почти в каждом доме найдется хозяйственное мыло, лимонный сок или мел – они и помогут убрать большинство пятен, ради выведения которых мы обычно покупаем дорогие средства. Тремя крутыми лайфхаками, как с помощью этих подручных средств вывести пятна из вещей, делится glavred.

Сок лимона

Если пятна не очень стойкие, вывести их можно с помощью сока из лимона. Для этого выжимаем сок из цитруса прямо в отсек для порошка в стиральной машине. Этот хитрый трюк поможет усилить эффективность стирального порошка. Еще один плюс такого метода: выстиранные таким образом вещи будут иметь приятный лимонный запах.

Хозяйственное мыло

Его нужно намочить водой и хорошенько натереть им пятно – таким образом, чтобы на ней образовался плотный мыльный слой. Оставляем вещь на 15 мин, а затем отправляем в стирку (в машинку или вручную — без разницы).

Мел

Это еще одно дешевое средство против пятен. Оно выручит в случае с жирными загрязнениями на одежде. Чтобы убрать жир, хорошенько натираем пятно мелом и отправляем вещь в стирку, как и обычно. Однако помните, что этот способ сработает только если пятно свежее.

Раньше мы рассказывали, как освежить застиранные белые вещи. Есть одно средство, с которым вы забудете о желтизне и вещи будут как новые.