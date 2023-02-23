Оставьте эту самодельную пасту на ночь и утром духовка будет сиять: простой лайфхак

Для уборки вам потребуются доступные и недорогие ингредиенты

Уборка на кухне занимает много времени, ведь нужно не только помыть посуду, а и навести порядок в микроволновой печи и очистить духовой шкаф. Духовка может довольно быстро загрязняться жиром и остатками пищи, в том числе пригоревшей. Но простой лайфхак вернет чистоту.

Если пятна в духовке оказались стойкими, то попробуйте провернуть трюк с самодельной пастой из пищевой соды. Это средство сработает за одну ночь, убрав всю грязь. Эффективный способ очистить духовку до блеска включает в себе лишь подручные компоненты, пишет издание express.

Рекомендуется чистить духовку каждые несколько месяцев, чтобы она оставалась чистой, гигиеничной и готовой к использованию. Более того, грязь в духовом шкафу может испортить вкус ваших блюд. В идеале после каждого использования духовку рекомендуется мыть теплой водой, моющим средством и мягкой тканью или губкой.

Как очистить духовку от жира и прогревшей еды

Для труднодоступных мест приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите ее на проблемные зоны и оставьте на ночь. Утром сотрите чистящую пасту и сбрызните внутреннюю часть духовки уксусом. Уксус поможет размягчить остатки пасты, оставшиеся в духовке. Затем тщательно промойте поверхность водой, чтобы удалить излишки продукта. К слову, уксусом можно мыть и дверцу духового шкафа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть жирные пятна по всей кухне после жарки блинов. Простые советы вернут комнате чистоту.