Только не кладите в пакет: как хранить бананы, чтобы они не темнели

Одна уловка предотвратит слишком скорое созревание плодов

Бананы – частый ингредиент в рационе. Как и в случае с другими фруктами и овощами, плод требует определенных условий хранения. Если их соблюдать, то бананы дольше останутся свежими, твердыми, а цвет – не потемнеет.

Бананы созревают очень быстро, но простые правила помогут их сохранить идеально спелыми в течение трех недель. Подробнее об этом рассказывает эксперт по пищевой гигиене Таша Блайт изданию Express.

Во-первых, не храните бананы в полиэтиленовом пакете. Бананы, как и многие фрукты, включая яблоки, персики и помидоры, выделяют газ этилен. И если плоды находятся в запечатанном пакете, вещество будет накапливаться и бананы созреют быстрее.

Если вы покупаете бананы впрок, попробуйте выбрать несколько зеленых бананов и несколько желтых. Так вы обеспечите запах идеально спелых бананов.

Во-вторых, имеет значение место размещения бананов в доме. Старайтесь держать бананы подальше от других фруктов. По словам эксперта, бананы не следует хранить в вазе с фруктами, вместо этого разместите их на столешнице, в идеале при комнатной температуре, вдали от влаги, солнечного света и сильных источников тепла. Если в комнате слишком тепло, процесс созревания ускорится, поэтому отставьте бананы от печи или батареи.

В-третьих, эксперт порекомендовала отделять бананы от грозди. Тот самый газ этилен выделяется из стебля, поэтому, чтобы замедлить воздействие газа и избежать слишком быстрого созревания, можете провернуть простой трюк. Суть в том, чтобы обернуть стебли полиэтиленовой или пищевой пленкой. Такая уловка уменьшает количество газа, который сможет поступать к плодам, что дольше сохранит плоды свежими, твердыми и желтыми.

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