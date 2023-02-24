Добавьте зубную пасту в воду для мытья полов, и вы будете поражены результатом: хитрость, которую стоит взять на заметку

Зубная паста гарантирует не только белизну и чистоту ваших зубов, но и способна вернуть блеск вашим полам

Зубная паста – натуральное и безопасное очищающее средство. Его мягкая и слегка абразивная сторона делает его особенно эффективным при удалении стойких пятен и грязи, поэтому неудивительно, что ее часто используют во время уборки. Более того, японские домохозяйки даже замораживают пасту небольшими порциями, чтобы после убирать с ее помощью.

Как отмечает портал santeplus, зубная паста — это удивительный продукт для эффективной очистки пола. И это действительно так, и далее рассказывает почему.

Зачем добавлять зубную пасту в воду для мытья полов

Это эффективная и недорогая альтернатива мытью пола и удалению стойких пятен с плитки благодаря отбеливающим и антимикробным свойствам пасты. Чтобы воспользоваться этим чудо-продуктом, все, что вам нужно сделать, это:

Разведите в ведре две столовые ложки зубной пасты в литре теплой воды. Затем хорошо перемешайте продукт круговыми движениями шпателя. Затем нанесите раствор на пол с помощью швабры или мягкой ткани. Не стесняйтесь тереть, чтобы удалить всю грязь и следы на полу. Затем промойте чистой водой. И вуаля, ваш пол чистый и блестящий!

Абразивная текстура зубной пасты идеально подходит для глубокого удаления грязи. Таким образом мыть пол можно два раза в неделю. Однако не используйте его на гранитных, мраморных или деревянных полах.

Раньше мы рассказывали, какой простой продукт вернет блестящий вид старой сковороде. Чтобы воспользоваться этим простым лайфхаком, вам даже не придется ничего дополнительно покупать.