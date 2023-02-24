Больше никаких неприятных "ароматов" из ваших туфель: три трюка, как уменьшить запах пота в обуви

Проблема неприятного запаха из обуви решается очень просто

После долгого дня в одной и той же обуви, активной тренировки или даже простой прогулки часто мы сталкиваемся с тем, что от наших ботинок/кроссовок/туфлей исходит очень неприятный запах. Согласитесь, очень неприятная ситуация. Однако мало кто знает, что ее можно исправить очень просто и от запаха не останется и следа.

Как отмечает портал prostoway, есть как минимум три простейших способа, как вывести неприятный запах пота в обуви. Стоит отметить, что если они вам не помогут, то задумайтесь о замене этой пары обуви.

Как избавиться от запаха пота в обуви

Чайные пакетики

Один из самых простых способов, который идеально подойдет тем, кто активно занимается спортом. После тренировки просто положите чайный пакетик в свою обувь. Необязательно покупать какой-то дорогой чай, подойдет даже самый дешевый. Менять пакетики нужно каждый день.

Мороз

Низкие температуры отлично нейтрализуют неприятные запахи. Есть два варианта:

Отправьте обувь в морозильную камеру (желательно без продуктов). Или отправьте туфли на улицу, если там холодно.

Мазь "Звездочка"

Достаньте из обуви стельки и обработайте этой мазью все поверхности.

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