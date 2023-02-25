Идеальные, как в ресторане: что добавить в фарш, чтобы котлеты были сочные и гладкие

Три полезных совета для хозяек

Приготовить вкусные и еще и красивые на вид котлеты — дело непростое. Такое под силу далеко не каждой хозяйке, так как обычно неопытные кулинары путаются в том, что нужно, а чего точно нельзя добавлять в фарш на котлеты.

Сегодня "Телеграф" решил поделиться с вами несколькими секретами вкусных домашних котлет. О том, какие простые ингредиенты могут коренным образом изменить вкус и вид этого блюда, рассказывает prostoway. Оказывается, добавив некоторые популярные продукты в фарш, ваши котлеты получатся очень сочными и ровными, как заказанные из ресторана.

Секретный ингредиент №1. Манка

Добавьте в фарш на котлеты одну-две столовых ложки манной крупы и оставьте массу на 15 мин, чтобы манка хорошо набухла. Так вы сможете лепить идеальные с виду котлетки (кстати, сработает этот лайфхак и с тюфтельками) – они будут гладкие и ровные.

Секретный ингредиент №2. Хлеб, рис и лук

Чтобы котлеты получились нежными и сочными, в фарш рекомендуется добавлять лук, замоченный в молоке хлеб или рис. Конечно, в небольших количествах. Все эти продукты помогут мясной массе удержать влагу.

Секретный ингредиент №3. Панировка

Перед жаркой котлеты лучше запанировать. Лучше всего для этого подойдут сухари или обычная мука. Так блюдо будет вкусным и сочным.

Другие важные моменты:

Когда жарите котлеты, крышку не закрывайте. Мясо на фарш, если делаете его самостоятельно, не измельчайте слишком сильно – лучше, если кусочки будут больше, а не меньше, чем нужно. Фарш должен быть свежеприготовленным — из старого фарша вкусных пышных котлет вы не приготовите.

Раньше мы рассказывали, как приготовить много вкусных котлет, если фарша мало. Экономным лайфхаком поделились опытные хозяйки, уже давно пользующиеся таким простым методом приготовить вкусный ужин "из ничего".